Patty Brard trouwt in voorjaar

Luv' klom op het podium tijdens het 'For your eyes only'-concert van Gerard Joling. In de aanloop naar 'Yes, I do' zei Patty: "Als het huis klaar is, wil je dan met me trouwen?".

Vriendlief Antoine antwoordde volmondig 'ja', wat niet echt een verrassing was. Eerder ging hij zelf al op zijn knieën voor Brard.

"Het stond allemaal al in de planning", zei Brard maandagavond. De zangeres en presentatrice legde uit dat het geplande huwelijk steeds op de lange baan werd geschoven.

Huis

De grote hobbel die nu voor de grote dag genomen moet worden, is de bouw van het huis. "Dat wordt wel februari volgend jaar", zei Brard. Pas daarna wordt eeuwige trouw beloofd.

De diva verwacht 'aan het eind van volgend voorjaar' te trouwen. "Eind voorjaar zijn we aan de beurt", zei Brard stralend. "We trouwen wel hier in Amstelveen."

Ron Brandsteder

De 54-jarige Brard gaat voor de vierde keer eeuwige trouw beloven. Eerder was ze getrouwd met presentator Ron Brandsteder en de Italiaanse zakenman Carlo Nasi.

Met haar derde man, René Muthert, verscheen Brard in haar realitysoap Patty's Posse.