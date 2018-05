Heleen van Royen doorstond relatietest

De 44-jarige Van Royen woont tegenwoordig met haar eega en kinderen Olivia (16) en Sam (13) in de Portugese Algarve, maar in het begin was dat niet altijd makkelijk.

"We zaten continu op elkaars lip. Het was de ultieme relatietest, maar die hebben we doorstaan", aldus de schrijfster deze week in Libelle.

Trots

Van Royen zegt dan ook trots te zijn op haar huwelijk. "Dat heeft niet alleen met mijn inbreng te maken. Ton houdt het uiteindelijk ook al achttien jaar met míj uit."

En samenleven met de schrijfster is niet altijd een feest, bekent ze. "Als je met mij samenleeft, moet je goed voor jezelf opkomen. Mijn hoofd maakt voortdurend overuren, ik ben vrij gevoelig voor prikkels en wil overal op reageren. Ton vindt mij soms een volstrekt ongeleid projectiel. Dan word ik teruggefloten door hem, of bijgestuurd."

Psychoses

Van Royen ziet haar man niet alleen als een echtgenoot, maar ook als een soort 'mental coach'. "Hij heeft best veel meegemaakt met mij, twee pyschoses bijvoorbeeld. Toch is onze band daardoor sterker geworden."

De schrijfster komt deze week met een nieuw boek, De Mannentester.