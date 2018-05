Brüno aangeklaagd voor bingoruzie

Vervolgens zou het slachtoffer zijn aangevallen door medewerkers van Cohen en werd haar ''vernedering'' vastgelegd op camera, zo schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ.com woensdag.

Olson raakte compleet overstuur na de vermeende mishandeling en viel in een andere ruimte flauw, waarbij ze haar hoofd stootte. In het ziekenhuis werden volgens het slachtoffer twee hersenbloedingen geconstateerd. Sindsdien is ze aangewezen op een rolstoel en een looprek.

Olson sleept naast Cohen ook onder meer het Amerikaanse mediabedrijf NBC Universal voor de rechter.

Hoofdpersonage

Brüno, een homoseksuele Oostenrijkse modeontwerper, is het hoofdpersonage van de gelijknamige film die later dit jaar uitkomt. De nieuwe productie van komiek Cohen, ook bekend van onder meer de typetjes Ali G en Borat, draait vanaf juli in de Nederlandse bioscopen.

Opschudding

Cohen zorgde zondag tijdens de uitreiking van de MTV Movie Awards nog voor wat opschudding door de manier waarop hij zijn nieuwe film kwam promoten.

Getooid met engelenvleugels en hangend aan een tuigje kwam 'Bruno' de zaal binnenvliegen en landde met ontbloot achterwerk bovenop rapper Eminem. Die leek niet geamuseerd met Bruno's benen om zijn hals en verliet na een korte schermutseling boos kijkend de zaal.

Eminem

Maandag werd duidelijk dat de hele stunt in scène is gezet. Een bron dicht bij muziekzender MTV bevestigt het complot tegenover het Amerikaanse tijdschrift Life & Style. De bron weet ook te melden dat Eminem niet de eerste keus was.

Het was de bedoeling dat Bruno op de schoot van Paris Hilton zou landen, maar zij sloeg het aanbod af.

Sacha Baron Cohen als Brüno