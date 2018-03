Michelle Rodriguez valt verslaggever aan

Toen de man haar benaderde, schold ze hem uit en probeerde ze hem te slaan.

Het incident vond donderdag plaats op het vliegveld van Mexico-stad, waar Rodriguez arriveerde in een rolstoel en met een donkere zonnebril op.

Rolstoel

Toen de verslaggever en zijn cameraploeg de actrice benaderden, sprong ze op uit de rolstoel en schreeuwde dat ze ziek was, waarna ze uithaalde naar de crew.

Op een persconferentie een dag later wilde de 30-jarige brunette alleen kwijt dat ze 'ook maar een mens is' en dat ze soms 'beestachtige dingen' doet als ze haar geduld verliest.

Ze bood geen excuses aan en ging ook niet in op de vraag waarom ze in een rolstoel arriveerde.

Rodriguez, die een rol speelde in het tweede seizoen van Lost, was in Mexico voor de promotie van de film 'Fast and furious', die volgende week in Nederland uitkomt.