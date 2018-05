Jennifer Aniston 'gelukkiger dan ooit tevoren'

Aan het woord is Jennifer Aniston. De actrice speelt in Marley & Me een jonge vrouw die net als haar man haar levensverwachtingen moet bijstellen.

Aniston is net veertig geworden, gescheiden en nog kinderloos, maar voor wie denkt dat zij zich haar leven anders had voorgesteld: dat is niet zo.

''Ik ben geen planner, ik ben meer iemand die in het moment leeft'', vertelt de actrice, die vooral bekend is geworden door de tv-serie Friends, in Los Angeles aan het ANP.

Trouwen

''Eerlijk gezegd heb ik nooit zo'n idee gehad van dat ik ging opgroeien en trouwen.'' Er verschijnt een grote glimlach op haar gezicht. ''Ik wilde alleen het huis uit.''

Serieus vervolgt ze: ''We hebben verwachtingen en plaatjes in ons hoofd, maar we weten niet wat de toekomst voor ons in petto heeft.''

''Als je je oog maar op een eindpunt blijft richten en niet geniet van de weg daar naartoe, mis je een heleboel. Ik denk dat er meer kansen in je leven komen als je stilstaat bij wat er gebeurt, in plaats van er aan voorbij te gaan. Mijn personage in Marley & Me maakt allerlei plannen, maar komt op een punt waarop ze dit leert los te laten.''

Marley

Aniston speelt in de film Jenny Grogan die met haar man John (Owen Wilson) besluit een nieuw leven te beginnen. Ze verhuizen, beginnen aan een nieuwe baan en nemen Labrador-pup Marley in huis.

Marley blijkt 'de vreselijkste hond ter wereld', maar staat de Grogans ook bij tijdens de pieken en dalen van hun leven.

De kijker volgt vijftien jaar uit het leven van de Grogans. ''Je kunt vijftien jaar getrouwd zijn en je ineens realiseren hoe je leven eruit ziet met een gekke hond, gillende kinderen en een baan die je niet wilt'', vertelt regisseur David Frankel.

''Je vraagt je af hoe het zo is gekomen en denkt dat je ongelukkig bent, maar eigenlijk ben je dat niet. Je leeft je droom.''

Anderen

''Het leven van anderen lijkt soms veel opwindender dan je eigen leven, maar je moet ook accepteren en appreciëren wat je hebt'', zegt ook Anistons tegenspeler Owen Wilson.

De acteur (You, Me and Dupree, Night at the Museum) heeft in het dagelijks leven sinds kort weer een relatie met actrice Kate Hudson. De 40-jarige Wilson en de 29-jarige Hudson probeerden het al twee keer eerder.

''Ik denk dat er uiteindelijk geen ideale relatie is. De realiteit is dat er ups en downs zijn. Humor, communicatie en de blik dezelfde kant op richten helpen je daar doorheen te komen.''

John Mayer

Aniston zit als kersverse veertiger beter in haar vel dan ooit tevoren. Met muzikant John Mayer is het na een roerige periode weer dik aan.

''Ik voel me beter en gelukkiger dan ooit tevoren, ook fysiek gezien. Mijn carrière gaat de goede kant op en ik werk met geweldige mensen. Ik voel me zeer bevoorrecht.''

De film Marley & Me is vanaf 5 maart in de Nederlandse bioscopen te zien.