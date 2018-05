Jennifer Hudson maakt rentree op podium

De 27-jarige Hudson was vorig jaar veel in het nieuws toen haar moeder, broer en neefje in oktober werden vermoord door de ex van haar zus.

Hudson legde al haar werk stil, maar gaf onlangs al aan dat ze weer graag op het podium zou staan.

Na het optreden tijdens de Super Bowl, dat ruim twee minuten duurde, keerde Hudson terug naar haar kleedkamer, waar producent Rickey Minor haar opwachtte.

"Ze vroeg me hoe ze het had gedaan en ik zei dat het 'touchdown' was", vertelt hij. "Dit was een belangrijk optreden, omdat het de eerste keer was dat iedereen Jennifer weer zag."

Telefoons

Volgens Minor stonden de twee mobiele telefoons van Hudson roodgloeiend na afloop van het optreden.

Ook goede vriend Jamie Foxx sms'te om haar te feliciteren met haar rentree op het podium. "Hij sms'te 'Geweldig. Ik was tot tranen toe geroerd'", weet Minor.

Grammy Awards

Hudson gaat nu weer druk aan de slag. De zangeres, die met een Oscar werd beloond voor haar rol in 'Dreamgirls', treedt zondag op tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Volgende week maandag verschijnt haar nieuwe videoclip bij de single 'If this ain't love'.

Jennifer Hudson was niet de enige die het publiek toezong tijdens de Super Bowl, waarin de Pittsburgh Steelers de Arizona Cardinals klopten.

Volume

Bruce Springsteen trad tijdens de rust op met zijn E Street Band. "Ik wil dat jullie allemaal de kipsnacks neerleggen en het volume van de televisie heel hoog zetten", riep hij vanaf het podium naar de vele miljoenen televisiekijkers thuis.

Springsteen, die op 30 mei samen met zijn band de hoofdact is op Pinkpop, speelde vier nummers, waaronder 'Born to run' en 'Working on a dream'.