Baantjer Boef en Blondjes op de brom

Victor Reinier, Vledder in Baantjer, mag zichzelf dan als soepele baas etaleren, hij heeft toch een keurige reputatie. Nooit staat er een onvertogen woord over hem in de bladen. Behalve deze week. In Privé staat een kort stuk over de cast van Baantjer. Die zou zich hebben misdragen in een keurig hotel. Daar waren opnames voor de serie bezig, terwijl er ook hotelgasten logeerden. Een ervan belde met Privé om te melden dat de acteurs zich hadden misdragen in het brave golf-hotel. 'Met name Victor Reinier. Hij maakte enorm veel kabaal, liep te schreeuwen en te gillen en zette het hele hotel op z'n kop'. De hotelgasten hebben geklaagd en Victor werd gesommeerd het rustiger aan te doen. 'De oorzaak van het gedrag had natuurlijk te maken met overdadig drankgebruik, dat moet haast wel'. Een berouwvolle Victor heeft de volgende dag de lokale bloemenstal leeggekocht en de hotelgasten een ruikertje aangeboden, mèt excuses. En zo blijkt weer dat Vledder, de boef uit Baantjer, in weze een brave boy is.

Zitten twee blondjes…

Een geniale fotoreportage in Privé. Ze kiekten Danielle Overgaag en Estelle Gullit. De twee Amsterdamse fashion victims hebben een nieuw speeltje: een scooter. Daarmee kunnen ze vanaf de brommer windowshoppen in hun geliefde winkelstraat. Estelle stuurde de scooter door de P.C. Hooftstraat en Danielle zat achterop. De twee blondines zouden zusjes kunnen zijn: strakke heupspijkerbroek, nonchalant laag uitgesneden topje, makkelijke maar elegante slippers eronder en allebei een bos blond (Leco Zadelhof?) haar. Op één van de foto's lijkt de brom pech te hebben en vraagt Estelle een omstander (een man natuurlijk) om hulp. Dat blijkt te helpen: op de volgende foto tuft de tweeling genoeglijk snorrend uit beeld. Het blad maakt er een komische strip van: twee blondjes zitten samen op een scooter, zegt de één tegen de ander: hoe start je zo'n ding eigenlijk? Zegt Danielle: Misschien als je het sleuteltje in het contact doet, Estelle, of je creditcard?' Meestal kunnen we de grapjes uit de roddelbladen niet zo waarderen, maar deze uitspraak is wel erg humoristisch. Estelle kan immers álles met haar goldcard!

Rimpelkadetten

Favoriet deze zomer is Party's rubriek 'de strandtas van'. Deze week mag levensliederenzangeres Corry Konings haar beachbag omkeren. Er uit komen (net als bij de andere BN'ners) een heel arsenaal aan gesponsorde cremetjes om rimpelloos bruin te worden en te blijven. Bij Corry Konings echter, die al dik in de 50 moet zijn, vrezen we dat het hiervoor al te laat is. Ze zegt weliswaar net tien kilo te zijn afgevallen met een hormoonkuur (ook Caroline Tensen viel daarmee af), maar rimpels houd je niet tegen. Ze probeerde haar jeugd nog langer vast te houden met een veel jongere minnaar, maar die heeft Corry recentelijk verlaten. Het verbaast ons dan ook dat uit Corry's strandtas een aantal stringbikini's komt. Van die reetveters, zeg maar. Wat moet Corry daarmee? Die broekjes zijn bedoeld voor jonge sexy billen, toch niet voor de ouwe rimpelkadetten van Corry? De zangeres heeft de leeftijd bereikt waarop oma's zich voor eeuwig in donkere badpakken hullen. Er staat (gelukkig?) geen foto bij van Corry's achterwerk, maar we kunnen ons niet voorstellen dat ze het strakke, deinende achterwerk heeft van een 20-jarige. Of viel jonge lover Mario ooit voor Corry's achterkant en nam hij haar voorkant maar voor lief?

Modeflaters

De moderubriek in de Weekend is deze week ook weer lekker vals. Er staan weliswaar foto's in die we weken geleden al zagen in andere bladen, maar het commentaar is wel nieuw. Zo zien we (wederom) Estelle in een soort legergroen minirokje opdraven bij een modeshow. Tuurlijk een bloot buikje, want Estelle laat haar strakke lijntje graag zien. Maar wat oordeelt de mode-recensente? 'Ze oogt wel wat mollig. Of is Estelle weer zwanger?'. Oei, da's vals! En soapie Lieke van Lexmond (ooit Charlie in GTST) krijgt er ook van langs in haar gestippelde partydress. Ze ziet er inderdaad niet uit met die dikke buik, afgezakte boezem en dikke benen, maar de recensente doet er nog een schepje bovenop. 'De japon zou romantisch kunnen zijn, want de intentie is er. Misschien eerst eens proberen wat af te vallen, vooral op de heupen. Anders deze japon voorgoed in de kast laten hangen!' oordeelt ze genadeloos. En we moeten haar gelijk geven. Het kind ziet er niet uit.

Pierig nestje

'Een liefdesnestje' noemt Weekend het nieuwe huis van tv-presentator Willibrord Frequin. Maar het nieuwbouwhuisje op de foto ziet er verre van romantisch uit. Willibrord scheidde van zijn vrouw om met de 28 jaar (!) jongere minnares te gaan samenwonen. Ze huurden tijdelijk een appartement en hebben dus nu samen een huis gekocht. Je zou bij een gefortuneerde presentator denken aan een leuk vrijstaand huis in een grote tuin, maar niets is minder waar. We zien een kaal nieuwbouwhuis, kraak noch smaak, met een piepklein strookje groen ervoor. Echt zo'n rijtjeshuis in een burgerlijk familiebuurtje. Toch betaalde Willibrord er ruim 300.000 Euro voor, maar dat vinden we een schijntje in vergelijking met de bedragen die altijd worden genoemd voor huizen in het Gooi. Bij het artikel staan foto's van een shoppende Willibrord met zijn Susanne, die 'gesnapt' zouden zijn bij de juwelier. Op zoek naar trouwringen… Maar nu we het huis hebben gezien, hebben we weinig hoop voor Susanne. Voor haar geen diamant ter grootte van een baksteen. Vanwege Willibrords alimentatie aan zijn ex en het nieuwe huisje moet ze blij zijn als ze een 'zoekbriljant' krijgt omgeschoven van haar oude lover.