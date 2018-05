Nieuwe baan voor Rick Brandsteder

Het kookprogramma werd na de zomer van 2008 verplaatst van RTL4 naar RTL5. Dat Krabbé kon aanblijven als presentator van Wie is de Chef? was al niet waarschijnlijk, omdat hij het gezicht is van familiezender RTL4.

Rick Brandsteder past volgens de woordvoerster beter bij RTL5, dat zich richt op kijkers van 20 tot 34 jaar. Krabbé gaat overigens op RTL4 een ander kookprogramma presenteren onder de naam Topchef.

Maaltijden

In Wie is de Chef? bereiden vier kookfanaten een week lang maaltijden voor elkaar en moeten ze raden wie van hen in het dagelijkse leven chef-kok is.