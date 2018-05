Jennifer Love Hewitt verbreekt verloving

De 29-jarige actrice, bekend van onder meer de film I Know What You Did Last Summer en de tv-serie Ghost Whisperer, verloofde zich in november 2007 met de 32-jarige Schotse acteur (Band of Brothers). Ze waren toen twee jaar samen.

Het paar had nog geen datum voor het huwelijk gepland.

Verbaasd

"Ze voelen zich beiden erg verdrietig over de breuk", zo zegt een bron in de nabijheid van het stel. "Zelfs hun vrienden zijn verbaasd. Ze leken erg gelukkig samen. Iedereen wil het beste voor de twee."