Victoria Beckham in Armani-lingerie (video)

De voetbalvrouw stond woensdag in Los Angeles voor de camera's van Mert Alas en Marcus Piggott, die ook verantwoordelijk waren voor de veelbesproken kiekjes van haar echtgenoot.

De foto's van Victoria zullen wereldwijd worden gebruikt voor de voorjaarscampagne van het modemerk. "Meneer Armani is een charmant persoon en zijn team is fantastisch, dus het is voor mij een heel spannend project om bij betrokken te zijn", jubelt Victoria tegen het Amerikaanse modevakblad Women's Wear Daily.

Geslacht

De ondergoedcampagne van haar eega, die een jaar geleden werd gelanceerd, deed heel wat stof opwaaien. Zo ontstond op weblogs de discussie of David zijn in een Armani-slip gehesen geslacht groter had doen lijken door middel van een sok.

Ook werd geopperd dat Photoshop was gebruikt. "De foto's van David waren fantastisch", stelt Victoria. "Ik was heel, heel trots en blij voor hem."

Campagne

Het is niet voor het eerst dat het 34-jarige stijlicoon zich leent voor een reclamecampagne van een topmerk. Zo werd ze gefotografeerd voor de laatste voorjaarscampagne van ontwerper Marc Jacobs.