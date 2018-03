Angelina Jolie maakt comeback op rode loper

Het was eveneens voor de eerste keer sinds de geboorte van de tweeling Knox Léon en Vivienne Marcheline dat de actrice weer in de Verenigde Staten was.

Het sterrenkoppel verscheen stralend, maar ingetogen bij de galapremière. Jolie droeg een strapless jurk van Versace. Pitt verscheen in een antracietkleurig driedelig pak. In plaats van een stropdas had hij nonchalant een shawl om zijn nek geslagen.

Wennen

Het was voor de 33-jarige Jolie weer wennen om in de spotlight te staan. "Ik was niet zozeer nerveus, maar ik moest even diep ademhalen, omdat het zo lang geleden is", zei ze tegen een verslaggever van het Amerikaanse tijdschrift People .

"Het voelde een beetje gek." Met haar in Frankrijk geboren baby's, die inmiddels bijna drie maanden oud zijn, gaat het uitstekend. "Ze zijn groot en gezond en ontwikkelen een eigen karakter."

Figuur

Dat ze zo snel haar slanke figuur heeft teruggekregen, dankt Jolie naar eigen zeggen aan haar zes koters. "Ik ren in de rondte met mijn kinderen en ik geef borstvoeding", zei ze tegen weekblad Us Weekly. "Ik denk dat dat er iets mee te maken heeft."

Voor het bezoek aan New York verbleef het hele gezin in een villa in Berlijn, waar Pitt moest zijn voor de opnamen van 'Inglorious bastards', de nieuwste film van Quentin Tarantino.