Travis Barker ontslagen uit brandwondencentrum

De 32-jarige muzikant en zijn collega-artiest Adam Goldstein, beter bekend als DJ AM, werden vorige week vrijdag in het centrum opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden als gevolg van een vliegtuigongeluk.

De voormalige drummer van Blink-182 raakte gewond toen een privévliegtuigje waarin hij zat kort na de start van de landingsbaan raakte en tot stilstand kwam op een nabijgelegen weg.

Brandwonden

Barker kon op eigen kracht uit het vliegtuig komen, maar liep brandwonden over een groot deel van zijn lichaam op. DJ AM liep brandwonden op aan zijn hoofd en handen.

De vier andere inzittenden van het vliegtuig, onder wie de assistent en de bodyguard van Barker, overleefden de crash niet.

DJ AM werd zaterdag uit het brandwondencentrum ontslagen. Maandag verscheen hij voor het eerst in de openbaarheid. Hij woonde in Los Angeles een herdenkingsdienst bij voor een van de slachtoffers van de crash. Dat meldt hetzelfde tijdschrift .

De 30-jarige Goldstein arriveerde in een limousine om de familie van de 29-jarige Chris Baker, vriend en rechterhand van Travis Barker, te condoleren. De dj droeg tijdens de dienst, die twee uur duurde, een zwarte zonnebril en een groen poloshirt. De vrouw van Baker had de driehonderd gasten gevraagd in het groen te komen, omdat dat de favoriete kleur was van Baker.