Bekende Nederlanders herdenken Percy

De herdenkingsbijeenkomst in De Duif, de kerk aan de Prinsengracht waar Percy vorig jaar zijn collectie toonde, werd door een paar honderd mensen bezocht onder wie veel bekende Nederlanders als Ans Markus, Katja Schuurman, Nicolette van Dam, Leontien Borsato en Jan des Bouvrie.

Ook bekende collega's uit de modewereld bewezen Percy de laatste eer, zoals modeontwerpers Mart Visser, Frans Molenaar en Maik de Boer, stylist Bastiaan van Schaik, visagist Thijs Willekes en modejournalist Fiona Hering.

Hersenbloeding

Op alle stoelen lagen rozen in dezelfde kleuren als de jurken die zeventien mannequins later showden; de mooiste jurken in de ogen van de 39-jarige modeontwerper die op 14 augustus als gevolg van een hersenbloeding overleed. Aan de wand hingen zij modefoto's.

De bijeenkomst werd geopend door Arjan Malli. Hij vertelde over zijn eerste date met Percy en hoe zijn woning werd omgetoverd tot atelier en zij alleen nog maar in bed konden eten. "Acht jaar kleurde jij mijn leven. Nu is alles grijs. Ik wil nog zo graag eens naast je wakker worden en de dag beginnen met een cocktail", verwoordde Malli zijn droefheid.

Jurken

Ook Percy's vrienden, zijn jongste zus en zijn zwager namen het woord. "Jij was altijd een engel en mag nu naar huis. Blijf alsjeblieft altijd de mooiste jurken creëren voor alle engelen in de hemel", aldus de zus van de Arubaanse ontwerper.

Er waren beelden te zien van zijn shows waarna Angelique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation, vertelde dat Percy zijn jurken 'zijn meisjes' noemde. Hij maakte onder meer ondeugende meisjes en wenste ze elke dag goedemorgen en welterusten.

Ook refereerde ze aan het moment dat zijn mannencollectie was gestolen na een show, omdat hij zijn auto niet had afgesloten. "Je bleef er heel ontspannen over, que sera sera."

Creaties

Een vriendin van Percy vertelde dat hij regelmatig haar garderobekasten controleerde. Niet om te checken of ze de jurken wel goed bewaarde, maar omdat hij zijn eigen creaties bleef bewonderen en koesteren.

De herdenkingsbijeenkomst La Belle Histoire eindigde met een felgekleurde catwalkshow en een staande ovatie, waarna champagne vloeide en de aanwezigen op de klanken van Que Sera Sera konden napraten.

BN'ers herdenken Percy