'As van Kurt Cobain gestolen'

Volgens de krant zijn de overblijfselen van de Nirvana-zanger gestolen uit het huis van zijn weduwe Courtney Love in Los Angeles.

Love zou de as van haar man, die in 1994 zelfmoord pleegde, samen met een lok van zijn haar bewaren in een roze tasje in de vorm van een teddybeer.

Dit tasje zou nu uit haar huis zijn gestolen, samen met wat juwelen en kleding.

Een deel van de as van de rocker werd na zijn crematie uitgestrooid bij zijn huis in Washington en een ander deel bij een boeddhistische tempel in New York. De rest van de as bleef in het bezit van Love.