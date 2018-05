Vriendin Britse kroonprins officieel uitgenodigd

De verhouding tussen Charles en Parker Bowles is officieel niet erkend. Niettemin verschijnt zij af en toe wel in het openbaar met leden van de koninklijke familie. De uitnodiging voor de prominente gebeurtenis op maandag 2 juni is volgens waarnemers een teken dat de relatie tussen Elizabeth II en Parker Bowles goed is.

De gescheiden Parker Bowles was vorig jaar bij de uitgebreide feestelijkheden rond het regeringsjubileum van de koningin. Die werd staatshoofd zodra haar vader in 1952 was overleden. De kroning volgde in het jaar daarna.

Parker Bowles was vorig jaar niet bij de plechtige dienst in St. Paul's Cathedral ter gelegenheid van het regeringsjubileum.