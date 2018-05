Esther Hart ondervraagd door chatters

Hart kon er wel om lachen. En ja, ze heeft al jarenlang een relatie met ex-Kane-bassist Aram Kersbergen. "Toch vond ik dat er heel veel originele vragen binnenkwamen", zegt Hart. "Zo wilden mensen weten of ik al Lets spreek, maar daar kan ik echt geen touw aan vastknopen. Ze vroegen zich ook af of ik al heimwee heb, maar mijn vriend is bij me en het is hier heel gezellig. Dus ik hou het zeker wel vol."

De chat was te volgen via www.songfestival.nl. Volgens een TROS-voorlichtster hebben in het halve uurtje dat ervoor was ingeruimd ongeveer tweehonderd mensen ingelogd.

Badkamervloer

Een van de vragenstellers wilde weten of ze in het hotel goed wordt verwend. "Nou, het is absoluut een goed hotel, met uitzondering van de badkamer", aldus Hart woensdagavond. "De vloerverwarming staat zo hoog dat het wel 40 graden is. Alleen met badmatten op de grond kan ik daar op blote voeten staan. Een lid van onze ploeg heeft de vloer al gebruikt om gewassen sokken op te drogen. Een keer was het zo warm dat ik het raam heb opengezet, maar toen deed de airco het weer niet."

Goudkleurig

Hart vindt het jammer dat tijdens een van de repetities een glimp van haar outfit te zien was voor de pers. Ze gaat optreden in een goudkleurig leren pak van ontwerpster Carla V. uit Amsterdam. "Ik had dat eigenlijk nog even geheim willen houden en dat is dus niet gelukt. Maar gelukkig heeft nog niemand echt goed gezien hoe het me staat."