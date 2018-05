American Idol heeft geen probleem met stripper

Rondom de 24-jarige wannabe Idol was een seksrel ontstaan omdat hij in een stripclub heeft gewerkt. Hij danste naakt en gaf lapdances aan - voornamelijk mannelijke - bezoekers.

"We hebben wel eerder strippers gehad in American Idol . We hebben geen mening over mensen die dat soort dingen doen", aldus de producent.

"Als hij nou in heftige pornofilms had meegespeeld, dan was het een ander verhaal geweest." Hernandez zit bij de laatste twaalf finalisten van het programma dat zoekt naar zangtalent.