'Zakenman betaalt Whitney miljoenen voor optreden'

John Caudwell maakte 2,2 miljoen euro over naar de Amerikaanse zangeres, die daarvoor begin mei een uur zingt op het bal. Dat meldt de Daily Mail zondag.

De 44-jarige diva is volgens de Britse krant niet tevreden met alleen het bedrag. Zo zou ze 35 kamers willen in het chique Dorchester Hotel in Londen.

Eisen

Daarnaast heeft ze bij de organisatie van het evenement een lijst met eisen ingeleverd. Ze verwacht naar verluidt onder meer M&M's, sinaasappelsap zonder vruchtvlees, kamillethee en boterhammen met pindakaas en jam op haar kamer.

Ook wil ze twee grote spiegels met verlichting, twaalf handdoeken, kledingrekken, bloemen en donuts voor haar entourage.

Carrièredip

Whitney Houston trad in december voor het eerst in jaren weer op tijdens een muziekfestival in Maleisië. De mega-ster had de afgelopen jaren te maken met een flinke carrièredip.

Een drugsverslaving en een desastreus huwelijk met rapper Bobby Brown deden haar populariteit geen goed. Houston, die sinds vorig jaar officieel gescheiden is van Brown en afkickte, zou aan een comeback-album werken dat in november moet verschijnen.