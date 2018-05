Pappa Jamaï en patser Prins

De plasser van Patries

Privé heeft er keurig een vijgeblaadje overheen afgedrukt, maar op tv was de blote plasser van Adam Curry te zien. Oe la la! Zelfs bij Barend en Van Dorp was het het gesprek van de dag. In hun reality-programma liep Adam met openhangende badjas en jawel: daar piepten de familiejuwelen in beeld. Of 'piepten'…Volgens menigeen verkeerde Adam's plasser in erectie en de discussie gaat over of dat wel of niet op tv getoond kan worden. Patricia Paay zegt zich in Party van geen kwaad bewust te zijn. 'Je ziet gewoon een man in shape. Adam is een Amerikaanse jongen en die zijn allemaal besneden. Dat ziet er anders uit', houdt ze zich van de domme.

Maar het is natuurlijk een listige truc om de kijkcijfers te verbeteren. Want kijkers stemmen liever af op de reality-soap van Patty Brard. Die is zó veel platter en ordinairder, dat hij leuker schijnt te zijn. Dus Adam: knoop je badjas voortaan maar weer dicht en houd die plasser alleen voor Patries.

Pappa Idol

Er is volgens diverse bladen sprake van een (liefdes)relatie tussen Idols-winnaar Jamai en zangeres Dewi. Zou het waar zijn vragen we ons af? Of kunnen die twee gewoon goed met elkaar opschieten? Feit is wel dat in de Story een fotoreportage staat van de 'ondergedoken' Jamai. Hij vluchtte voor alle publiciteit met zijn familie naar een vakantiehuisje. En wie zien we daar gezellig zitten tussen pa, ma en de zussen met hun kroost? Juist: Dewi. Privé denkt meteen aan de praktische kant van deze romance. Dewi kreeg op haar 16e een dochtertje. Het kind is inmiddels 3, en dat is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid. En dus meldt Privé: 'En met deze liefde is Jamai ook gelijk vader geworden'. Maar het is wel een beetje waar: wie een relatie begint met Dewi, krijgt haar kind er gelijk bij. En wil je dat als je zelf pas 16 bent en aan het begin staat van je jeugd en je carriere als pop-idool?

Uniseks bontje

Tanja Jess, de soapie die nieuwe borsten nam om mooi in de Playboy te verschijnen, heeft de tijd van haar leven. Want nu ze hoogzwanger is, heeft ze van moeder natuur een paar bijpassende flinke borsten gekregen. En dus toont ze zowel buik als boezem graag aan haar publiek. In een loeistrakke blote kanten jurk en een énorme bontjas verscheen ze stralend op een premiere. En vriendje Charlie, de aanstaande pappa, doet gezellig mee. Niet dat hij een strakke jurk draagt, maar wat de bontjassen betreft was het: 'twee halen, een betalen'. Want ook hij gaat schuil onder een lading dierenvellen. De dresscode was duidelijk 'uniseks' die avond. Misschien is het heel hip Amsterdams om als man in zo'n lange bontjas te verschijnen, maar wij denken Man, doe gewoon. Trek gewoon een lekkere trui aan. Je wordt vader binnenkort. Die bontjas wordt straks echt niet mooier van al die melk-spuugjes en fruithap-vlekken!

Patserprins

Na de ontboezemingen van prinses Margarita, kijken we toch een beetje anders naar het koningshuis. Want hoe meer 'gewone' dingen je van ze weet, hoe gewoner ze zelf ook worden. Neem nu prins Johan Friso. Hij schijnt, onzichtbaar onder het raampje van de bus, zijn middelvinger te hebben opgestoken tegen het wuivend publiek. Nu je dat weet, kun je nooit meer normaal naar een bus met leden van de koninklijke familie kijken. Ook had Margarita het over de hebzucht van de Oranje-clan. 'Als er iemand een gouden Rolex heeft, hebben de anderen hem de week er op ook' snibte ze over die hebzucht. Nu Story een foto toont van Prins Friso, wordt dat vermoeden bevestigd. Want voor de deur bij Maurits en Marilene in Amsterdam parkeert de prins zijn nagelnieuwe Porsche. Vriendin Mabel trekt haar beursje om de meter vol te gooien (waarom hij niet?). Als hij uitstapt, draagt de prins een ongekreukt (dus nieuw) plastic tasje van een electronicamerk. Wat zit daar in, willen we wel eens weten? Het nieuwste en duurste model camera? Want ons kun je niet wijsmaken dat de tas een cadeautje voor babyneef Lucas bevat. Of wordt de paar maanden oude neef ingewijd in de Oranje-tradities en heeft hij nu al zijn eerste digitale camera te pakken?

Patty en Priscilla tegen René

Volgens Party spannen Patty Brard en haar dochter Priscilla samen tegen echtgenoot René. De véél jongere man zou het knap moeilijk hebben met zijn lastige echtgenote en haar puberende dochter, die niet eens de zijne is. Patty was al zoenend met een vreemde vent door een roddelblad gefotografeerd. René ontstak in woede toen hij de foto's zag. Maar dochter Priscilla riep geniepig 'Wel een lekker ding hoor, mam'. Patty maakte er een luchtig grapje over en doet volgens Party toch wat ze wil. En toen de dochter met een kerel in haar bed lag (schijnbaar een bekende Ajax-voetballer!), wist René van niks. Patty was door haar dochter al lang op de hoogte gesteld, waarschijnlijk met alle intieme details en al. Jakkie! In ieder geval suggereert Party dat het huwelijk van Patty en René op springen staat. Maar waarom zou het, vragen wij ons af. Als Patty toch altijd doet wat ze zelf wil en René een goeie rugmassage kan geven, waarom zou je hem dan aan de kant schuiven?