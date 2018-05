Sigaretten verdwijnen op mysterieuze wijze van foto's

"We hebben er nooit toestemming voor gegeven", aldus een woordvoerder van het Beatles-merchandisebedrijf Apple. Het is niet de eerste keer dat artiesten het op reproducties moeten doen zonder hun oorspronkelijk wel van de partij zijnde sigaret.

In 1994 verscheen blueszanger Robert Johnson zonder sigaret op een postzegel en in 1998 onderging Bruce Springsteen eenzelfde behandeling toen het album Tracks uitkwam. Een jaar daarvoor moest Paul Simon het zonder stellen op de hoes van de Simon and Garfunkel cd-box Old Friends. Ook in deze gevallen ontkennen alle betrokken partijen de sigaretten in de ban gedaan te hebben.

Waarschijnlijk heeft de tendens iets te maken met de aanhoudende anti-roken lobby in de Verenigde Staten.