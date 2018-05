Busta Rhymes wacht vier verschillende rechtszaken (video)

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/2394 Hiermee wordt het verzoek van de openbare aanklager om twee mishandelingszaken samen te voegen, afgewezen.

Rhymes werd in mei opgepakt omdat hij dronken achter het stuur zat. Een paar maanden eerder was hij al gearresteerd toen hij door een rood licht reed, waarop bleek dat zijn rijbewijs verlopen was. De rechtszaken wegens mishandeling zijn aangespannen door een voormalige werknemer en een fan van de rapper.

Chauffeur Eddie Hatchett beweert in december in elkaar te zijn geslagen door Rhymes toen hij achterstallig loon kwam innen. De fan zegt in augustus te zijn aangevallen nadat hij de auto van de 35-jarige artiest had bespuugd.

Celstraf

De artiest, die geboren werd als Trevor Smith, sloeg dinsdag voor de tweede keer een schikkingsvoorstel af. De openbare aanklager bood hem een celstraf van een jaar aan, als hij schuld zou bekennen in alle zaken.

De rechter heeft voor 5 september een nieuwe zitting in de rechtszaken belegd. Waarschijnlijk worden tijdens deze bijeenkomst de data voor de verschillende zaken vastgesteld.