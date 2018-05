Victoria Beckham wil geen filmcarrière (video)

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/2316 Haar eerste en enige film 'Spice World', die tien jaar geleden uitkwam, heeft haar doen beseffen dat acteren niet haar sterkste punt is. "Ik was gewoon niet zo goed."

Toch speelt de 33-jarige zangeres op 16 juli de hoofdrol in een Amerikaanse televisieshow. 'Victoria Beckham: coming to America' is een één uur durende documentaire, waarin te zien is hoe de rondborstige brunette zich voorbereidt op de verhuizing naar de Verenigde Staten.

Haar man, voetballer David Beckham, begint daar op 21 juli bij de voetbalploeg Los Angeles Galaxy.

Gewoon meisje

Volgens de Spice Girl is ze altijd een 'gewoon meisje uit Londen' gebleven, die een 'onwaarschijnlijk leven leidt' met haar beroemde man en drie zoontjes.

"Mensen kunnen nu zien hoe ik echt ben", vertelde ze. "Ik heb best een droog gevoel voor humor. Ik hoop dat Amerikanen dat begrijpen. Ik voel me gezegend en wil dat aan iedereen laten zien."

Kinderen

David Beckham is kort in de televisiespecial te zien. Zoontjes Brooklyn (9), Romeo (4) en Cruz (2) blijven buiten beeld. "We staan nooit toe dat onze kinderen worden gefotografeerd of gefilmd", legde Victoria uit. "We willen dat het normale kinderen zijn."

Spice Girls

Binnenkort staat Victoria weer op het podium met de Spice Girls. De meidenband kondigde eind vorige maand aan dat er een wereldtournee aankomt. Vanaf begin december doen de vijf zangeressen steden aan als Las Vegas, Keulen, Peking en Sydney.