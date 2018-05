Lindsay Lohan niet op MTV Movie Awards

Daaraan was abrupt een einde gekomen nadat ze haar Mercedes in de prak had gereden. De politie arresteerde Lohan.

Ze wordt verdacht van het rijden onder invloed. Ook is er in haar auto een hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Een dag later werd ze al weer feestend gespot. Daarna zou ze in elkaar zijn gezakt.

Behandeld

Het is niet de eerste keer dat Lohan wordt opgenomen. In januari meldde ze zich al bij een ontwenningskliniek in Los Angeles. De zingende actrice is toen behandeld voor haar alcoholverslaving.

De MTV Movie Awards vinden plaats in Los Angeles. Actrices als Cameron Diaz, Jessica Biel en Mandy Moore mogen een beeldje uitreiken.

Ook acteurs als Robin Williams en Bruce Willis geven acte de présence.