Lance Bass schrijft memoires

De 27-jarige Bass maakte vorig jaar bekend dat hij op mannen valt, tot grote schrik van zijn vrouwelijke fans. Hij liet weten het nieuws niet eerder te hebben onthuld uit angst de populariteit van de groep aan te tasten.

De autobiografie heet 'Out of Sync' en verschijnt in oktober. In het boek wordt de lezer meegenomen achter de schermen van 'N Synch in zijn hoogtijdagen.

Ruimteschip

Ook wordt uitvoerig beschreven hoe Bass zich voorbereidde op een missie met een Russisch ruimteschip. Het avontuur ging uiteindelijk niet door omdat hij het geld voor de trip niet bij elkaar kon krijgen.

'N Sync, waarmee ook Justin Timberlake doorbrak, had hits als 'Bye bye bye' en 'It's gonna be me'.