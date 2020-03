Video

Ondanks de lege supermarché, zit Martien Meiland naar eigen zeggen "heerlijk in quarantaine" in Frankrijk. Er was geen brood of pasta in de supermarkt, maar gelukkig nog wel wijn en verse paté. Nu alle horecaondernemingen in Frankrijk zijn gesloten, moeten de Meilandjes zelf voor hun gasten koken.