Winnaars vieren feest, verliezers likken hun wonden

Tijdens een overleg van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks over de uitslagen van de verkiezingen werd de overwinning uitbundig gevierd. © ANP

Ook in de CDA-fractie was 'the day after' feestelijk. © ANP

De christendemocraten van leider Sybrand Buma blijven landelijk de grootste partij. © ANP

De Christenunie heeft grotendeels dezelfde resultaten behaald als in 2014. Toch genoeg reden voor partijleider Gert-Jan Segers om met zijn fractie een taartje aan te snijden. © ANP

De PvdA lijkt opnieuw de grote verliezer. Vier jaar geleden waren de uitslagen al in veel gemeenten teleurstellend, nu lijken de sociaaldemocraten af te stevenen op verlies in Amsterdam (van tien naar vijf), Rotterdam (van acht naar vijf) Den Haag (van zes naar drie) en Utrecht (van acht naar vijf). © ANP

Alexander Pechtold (D66): Blij met zilver. © ANP

Lilian Marijnissen (SP): Werk aan de winkel voor ons. © ANP

Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam): Leefbaar Rotterdam - PVV 3 - 0. © ANP

Thierry Baudet is in zijn nopjes met de twee zetels die zijn partij Forum voor Democratie volgens de exit-poll in Amsterdam krijgt. © ANP

Bezoekers tijdens de uitslagenavond van GroenLinks na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Geert Wilders(PVV): De PVV heeft een flinke voet tussen de deur gekregen. © ANP

GroenLinks boekte over het algemeen een flinke winst. In Utrecht en Amsterdam wordt de partij de grootste. © ANP

BIJ1, de partij van oud-presentatrice Sylvana Simons, heeft een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad weten te behalen. © ANP

Een van de lokale partijen die uitstekende resultaten behaalde is Groep de Mos van oud-PVV'er Richard de Mos. Zijn partij wordt de grootste in Den Haag. © ANP

Om 0.00 uur ging woensdagochtend een stembureau in onder meer Castricum open. Het is twintig uur open en daarmee het langst geopende stemlokaal. © ANP

Ook in Den Haag kon op de Grote Markt vanaf middernacht worden gestemd. © ANP

Vanaf 5.15 uur kon op verschillende stations, zoals Nijmegen, worden gestemd. © ANP

Op meer dan tachtig stations kan ook worden gestemd. © NU.nl/Ellen van Wijk

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bracht als een van de eerste mensen in Amsterdam haar stem uit. © ANP

Er kan op bijzondere locaties worden gestemd. Zoals in het Walhalla theater in Rotterdam. © ANP

PvdA-partijleider Lodewijk Asscher brengt zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

In Arnhem kunnen mensen hun stem uitbrengen in een oude trolleybus. De bus uit 1949 is speciaal voor de verkiezingen ingericht als stemlokaal. © ANP

Ook VVD-leider Mark Rutte brengt zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

D66-leider Alexander Pechtold heeft ook gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Ook Forum voor Democatie-leider Thierry Baudet stemt in Amsterdam. © ANP

Een mobiel stembureau in een oude klassieke bus in Angeren. © Hollandse Hoogte

In Steenwijkerland kan men stemmen op een boot. © Hollandse Hoogte

DENK-leider Tunahan Kuzu brengt zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de inlichtingenwet. © ANP

De museumtrolleybus van Connexxion wordt ingezet als mobiel stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in Arnhem. © Hollandse Hoogte

Stemmers brengen op grote hoogte hun stem uit in de A'DAM toren. © ANP

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) en burgemeester Pauline Krikke bezoeken op verkiezingsdag stemlokaal Haagse Hout om te bekijken hoe toegankelijk het is voor mensen met een lichamelijke beperking. © ANP

Inwoners van gemeente Zuidplas stemmen vanuit de auto in. Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente een drive-in stembureau ingericht. © ANP

Een kiezer op weg naar het stembureau in de Kerkhovense Molen in Oisterwijk. © NU.nl/Tom van Abeelen

Inwoners van Apeldoorn kunnen op het gemeentehuis een 'ik heb gestemd' foto laten maken in een photobooth. © NU.nl/Paige van der Meer

Er wordt vandaag ook gestemd in het referendum over de aftapwet. © NU.nl/Mark Huntelaar

In Amsterdam-West wordt er gestemd in de gymzaal van een school. © NU.nl/Peter Pasman

Een stembureau op het Binnenhof in Den Haag. © Hollandse Hoogte

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam brengt zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Nourdin el Ouali van NIDA Rotterdam brengt zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Jesse Klaver van GroenLinks flyert bij Amsterdam Centraal. © ANP

Voor het stembureau op Leiden Centraal staat een rij om te stemmen. © Marianne Schrama

Op de Werf 't Kromhout in Amsterdam is woensdag ook een stembureau gevestigd. De werf ontstond midden in de 18e eeuw op een historische Amsterdamse Zeedijk. © ANP

Oud VVD-Kamerlid Jos van Rey gaat in Roermond naar de stembus. Woensdagavond kreeg hij ruzie met de ex-voorzitter van het CDA Roermond, die in het stembureau werkte en daar volgens Van Rey niet had mogen zijn. © ANP

© Marianne Schrama