De entertainmentredactie heeft de naam van het katern Entertainment aangepast. In plaats van een enkele rubriek op de voorpagina is Entertainment nu onderverdeeld in Achterklap en Cultuur en Media.

De katernnaam Entertainment paste niet altijd bij het nieuws. Als er bijvoorbeeld iemand was overleden was het niet gepast om dit naast een achterklap artikel te zetten. Hierom is er gekozen voor het onderverdelen van de rubriek.

Reden

De Entertainmentredactie was benieuwd of het aanpassen van de katernnaam een verschil heeft laten zien in het aantal artikelen dat worden gelezen. Er is een A/B test uitgevoerd met drie verschillende testvarianten. Zo kreeg een aantal bezoekers cultuur en Media te zien, een deel kreeg Entertainment te zien en een deel kreeg Media en Cultuur te zien. De hypothese van deze test was: de kop Cultuur en Media past het best bij de artikelen van dit katern en leidt tot het lezen van meer artikelen per bezoeker.

Resultaat

Door het gebruiken van de katernnaam Cultuur en Media is er een significante stijging gevonden in het lezen van artikelen. Ook Media en Cultuur deed het erg goed. Beide katernnamen zouden het probleem van de redactie oplossen.

Vervolg

De test zal nog eens herhaald gaan worden, waarbij alleen de katernnamen Cultuur en Media en Media en Cultuur getest zullen worden. Op basis hiervan zal de keuze gemaakt worden hoe het katern gaat heten.

