Veel gebruikers van NU.nl gaven aan dat ze gebruik zouden willen maken van een dark mode versie van de app. Het productteam heeft hard gewerkt om dit te realiseren. Sinds februari 2018 kun je gebruik maken van de dark mode functie in de NU.nl app.

Het productteam van NU.nl ontving vele suggesties van de gebruikers voor een dark mode functie. Het productteam heeft gehoor gegeven aan de gebruikers en deze functie ontwikkeld voor de NU.nl app. In de instellingen van de app kun je de dark mode zelf aan of uitzetten. De instellingen kun je vinden door de app te openen en in het menu onderin op de rubrieken te tikken. Ook is de webversie in dark mode beschikbaar. Deze kun je aanzetten door op het zonnetje te klikken bovenaan de website.

Voor iOS zijn er nog updates te ontwikkelen wat betreft het dark mode maken van het laadscherm. Daarnaast ontwikkelt het productteam de functie om de NU.nl app automatisch dark mode te weergeven met de dark mode instelling van je telefoon.

Heb je hier een reactie op? Geef NUlab of NU.nl feedback door middel van de feedback optie, of ga met anderen in gesprek op het discussieplatform.