Iets meer dan twee maanden geleden werden Turkije en Syrië opgeschrikt door hevige aardbevingen. Bijna 60.000 mensen kwamen bij die ramp om het leven, nog eens ruim 120.000 mensen raakten gewond. Hoe is het nu eigenlijk in de getroffen grensstreek en daarbuiten?

Volgens de de Turkse regering zijn nog altijd 275.000 hulpverleners in het aardbevingsgebied actief, variërend van koks in gaarkeukens tot aan psychologen en ingenieurs. Het plaatsen van tijdelijke (container)woningen en tenten gaat door, net als het ruimen van puin. Een terugkeer naar normaal is voorlopig nog niet aan de orde.

Ook buiten de getroffen provincies laat de aardbeving zich nog altijd voelen. In een grote stad als Istanboel maken veel inwoners zich zorgen over de veiligheid van hun appartement. In de eerste maand na de aardbeving kwamen al 140.000 aanvragen binnen voor een bouwinspectie.

Ook de gebouwen die niet compleet zijn ingestort, zijn vaak onbewoonbaar. Foto: NU.nl / Nick Augusteijn

Met het oog op de verkiezingen op 14 mei wil de regering van president Recep Tayyip Erdogan haast maken met de wederopbouw. De regering wil 650.000 huizen bouwen. De helft daarvan moet nog dit jaar opgeleverd worden. Volgens Erdogan is inmiddels begonnen met de bouw van meer dan 67.000 nieuwe woningen. Rond Ied-al-Fitr, het einde van de ramadan over twee weken, moeten de eerste 'dorpshuizen' klaar zijn, zei de president eerder deze maand.

Wanneer Erdogan een aankondiging doet, betekent het niet altijd dat er direct gewerkt wordt. In maart was hij aanwezig bij het leggen van de fundering voor een nieuw ziekenhuis in de zwaar getroffen provincie Hatay. Maar een dag later werd het stuk beton en de bewapening weer weggehaald.

Erdogan bij de start van een nieuwbouwproject in de provincie Kahramanmaras. Foto: Getty Images

Om te kunnen bouwen, moeten enorme hoeveelheden puin geruimd worden. Dat gaat niet overal goed. Volgens de regering is de helft van het puin in het aardbevingsgebied weggehaald. In sommige gebieden betekent dat dat het puin verplaatst is. In de plaats Samandag in de provincie Hatay waren de afgelopen week protesten. Daar wordt het puin verzameld naast een tentenkamp. Inwoners vrezen dat er asbest tussen het puin ligt.

In de Turkse stad en provincie Kahramanmaras zou puin van ingestorte gebouwen in rivierbeddingen gestort worden, terwijl in Adiyaman het puin zonder controle of onderzoek in de vuilstort gedumpt wordt.

Ten slotte zijn er zorgen over de haast waarmee de Turkse regering de getroffen gebieden wil herstellen. Een parlementslid van de AKP zei vorige maandag dat woningbouw in Antakya voortaan aan de randen van de stad moet gebeuren. "Daar zullen we een nieuwe stad bouwen". De inwoners zien liever dat er aandacht is voor een veilige terugkeer naar de stad zelf. Dit moet ervoor zorgen dat de ziel van Antakya, een multiculturele, multireligieuze plaats in Hatay, behouden blijft.

Dumpplaats voor puin even buiten Kahramanmaras. Foto: Getty Images

Al sinds de twee grote bevingen op 6 februari is de informatievoorziening vanuit Turkije beter dan die vanuit Syrië. Hierdoor komen weinig nieuwe details naar buiten. Dat komt onder meer doordat het grootste deel van het getroffen gebied in Syrië onder aanvoering van rebellen en oppositiegroepen staat. Hierdoor leven er ook veel vluchtelingen vanuit andere delen van Syrië in dat gebied. Deze mensen staan lang niet altijd geregistreerd.

Naar schatting zijn er in Syrië ruim 7.200 mensen omgekomen, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Om de genoemde redenen zijn er ook relatief weinig buitenlandse waarnemers in het gebied, waardoor er ook geen nauwkeurig beeld is van de schade aan huizen en gebouwen.

Wat schade en dodental betreft, werd Turkije zwaarder getroffen dan Syrië. In Turkije nadert het aantal slachtoffers 51.000, blijkt uit cijfers van de regering. Het aantal verwoeste panden staat op 313.000, terwijl nog eens 893.000 huizen en andere vrijstaande gebouwen verwoest zijn.

Dankzij de inzet van 32.250 reddingswerkers, onder wie 11.500 uit het buitenland, konden meer dan 100.000 mensen gered worden. Hoeveel van hen onder het puin vandaan kwamen, is niet bekend.

