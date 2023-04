Turkse politie zou mensen hebben gemarteld in nasleep zware aardbevingen

De Turkse politie en troepen die na de verwoestende aardbevingen van begin februari naar het rampgebied werden gestuurd, hebben zich daar volgens mensenrechtenorganisaties schuldig gemaakt aan martelingen.

Amnesty International en Human Rights Watch (HRW) zeggen dat agenten mensen hebben geschopt, geslagen en mishandeld. De slachtoffers werden door de politie verdacht van plunderingen. Eén man overleed in de cel na marteling.

"Handhavers gebruiken de noodtoestand als een vrijbrief om te martelen, te mishandelen en zelfs te doden", schrijven de mensenrechtenorganisaties.

Amnesty en HRW spreken van zeker dertien gevallen van politiegeweld en hebben "geloofwaardige meldingen" over nog meer incidenten ontvangen. Daarbij gaat het om fysieke mishandelingen, maar ook om bijvoorbeeld bedreigingen en willekeurige opsluitingen.

Zo werd de man die is overleden samen met zijn broer opgepakt. Hoewel ze zich niet verzetten, schoten de agenten in de lucht en bedreigden ze de broers. De twee werden tijdens hun arrestatie en de tocht naar het bureau constant op hun hoofd, armen en benen geslagen. Op het bureau zouden ze zijn uitgekleed en met een brandslang nat zijn gespoten.

De agenten zouden de mannen in hun testikels hebben geknepen en hebben geprobeerd om met een wapenstok anaal bij ze binnen te dringen. De man is pas naar het ziekenhuis gebracht toen hij buiten bewustzijn raakte en bloed overgaf. Hij overleed in het ziekenhuis.

Ook Syriërs onder slachtoffers

Bijna alle voorvallen vonden plaats in Antakya, in de zwaar getroffen provincie Hatay. In vier gevallen ging het om Syriërs en speelde vreemdelingenhaat waarschijnlijk een rol. De meeste slachtoffers zijn niet officieel aangeklaagd voor de plunderingen, dus volgens Amnesty en HRW is het twijfelachtig of ze überhaupt schuldig waren.

De organisaties erkennen dat de politie voor een grote uitdaging stond in de nasleep van de aardbevingen en dat mensen inderdaad misbruik maakten van de situatie door te gaan plunderen.

Nadat president Recep Tayyip Erdogan de noodtoestand had uitgeroepen, wees hij plunderaars erop dat ze stevig zouden worden aangepakt. In de dagen daarna zijn tientallen plunderaars opgepakt in het rampgebied. Maar de Turkse en internationale wetten verbieden marteling "onder alle omstandigheden".

Turkije zegt in een reactie dat het inderdaad zeer streng optreedt tegen martelingen. Maar de bevindingen van Amnesty en HRW zijn volgens het land gebaseerd op "vage beweringen zonder feitelijke basis".

Amnesty en HRW willen dat Turkije uitgebreid onderzoekt wie de daders zijn en wat ze precies hebben gedaan. De slachtoffers verdienen gerechtigheid en zouden gecompenseerd moeten worden, vinden ze.