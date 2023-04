Onder puin gevonden Turkse baby 54 dagen na aardbeving herenigd met moeder

Een baby die ruim vijf dagen onder het puin lag na de aardbeving in Turkije is 54 dagen na de ramp herenigd met haar moeder. Van de vrouw werd lange tijd gedacht dat zij de aardbeving niet had overleefd.

De ruim drie maanden oude baby lag 128 uur onder een ingestort gebouw in de provincie Hatay, voordat ze werd gered. Aangenomen werd dat het meisje het enige gezinslid was die de beving van 6 februari had overleefd.

Het kind kwam eerst in een ziekenhuis in de Turkse stad Adana terecht. Daar gaven verpleegkundigen haar de naam Gizem, wat 'mysterie' betekent. Daarna werd de baby - die in het echt Vetin heet - gezond en wel overgevlogen naar een instelling in Ankara.

Maar een DNA-test bracht aan het licht dat de moeder van de baby toch nog in leven was. De vrouw werd al die tijd behandeld in een ander ziekenhuis in Adana. In haar ziekenhuisbed kreeg zij zaterdag na bijna twee maanden haar kindje weer terug. De Turkse minister van Gezin en Sociaal Beleid vloog mee om het tweetal bij elkaar te brengen.

De vader en twee broers van de baby overleefden de ramp niet. Bij de aardbeving van 6 februari en de daaropvolgende bevingen kwamen ruim 56.000 mensen om, van wie 50.000 in Turkije en 6.000 in Syrië.

