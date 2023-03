Nog elke dag tientallen huisdieren gered in Turkije: 'Tranen bij hun baasjes'

Bijna vier weken na de zware aardbeving in Turkije worden nog steeds elke dag tientallen huisdieren gered. Duizenden honden, katten, vogels en vissen worden levend herenigd met hun eigenaren. "De reddingsacties zijn complex en zwaar, maar dat vergeet je weer als je de tranen in de ogen van de eigenaar ziet."

Het dierenreddingsteam van Humane Society International (HSI) blijft zoeken naar tekenen van leven. In de Turkse stad Antiochië krijgt Adam Parascandola van HSI nog elke dag vele telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar hun huisdieren. "Er is zoveel vraag. Turkije houdt echt van dieren. We krijgen zoveel belletjes dat we ons afvragen hoeveel dieren er zijn waar we geen belletje voor hebben gehad", zegt Parascandola tegen NU.nl.

Het reddingsteam vindt 26 dagen na de zware beving nog steeds levende dieren in beschadigde gebouwen, verlaten appartementen en onder het puin.

Parascandola ziet dat vooral katten de aardbeving goed hebben doorstaan. "Zij hebben negen levens en raken niet snel verstrikt onder het puin. We zien heel veel katten, maar ook honden. Voor de straatdieren verandert er niet veel, maar de huisdieren blijven bij de woning en wachten op hun baasje."

De dierenredder vindt het ook opvallend hoeveel vissen en vogels de aardbeving hebben overleefd. Veel vissenkommen hebben de krachtige bevingen wonderwel zonder scheuren doorstaan.

Een dierenredder van HSI heeft een hond en haar puppy's onder het puin vandaan gehaald. Foto: HSI

Getraumatiseerde katten slaan snel op de vlucht

Om katten en honden te redden moeten Parascandola en zijn team doorgaans een val zetten. "Het moet heel stil zijn, want de huisdieren zijn getraumatiseerd en zullen instinctief vluchten. We moeten veel geduld hebben. De dieren kunnen ook niet praten om aan te geven waar ze zitten en het is lastig uit te leggen dat we daar zijn om hen te helpen. Sommige dieren zijn heel blij om ons te zien, maar de meeste slaan op de vlucht. Als ergens verderop een een paar stenen omvallen, zijn ze weg."

De reddingsoperaties zijn volgens Parascandola emotioneel en fysiek zwaar. De reddingswerkers van HIS vragen zich elke dag af hoelang ze nog door moeten. "We willen zeker nog een week door en dan gaan we evalueren. Het loopt een klein beetje af, maar we zien het einde nog niet. We weten ook niet hoelang we dit kunnen volhouden."

Parascandola en zijn collega's zien zichzelf niet als helden. "Wij doen dankbaar werk. Als we een huisdier met zijn baasje kunnen herenigen, doet dat zoveel met je. Dat is het mooiste en geeft je weer energie."

Het HSI-team op zoek naar huiskatten onder het puin. "Getraumatiseerde katten slaan snel op de vlucht." Foto: HSI

'Geliefde dieren zijn opmerkelijk veerkrachtig'

HSI werkt samen met een grote dierenkliniek in Antiochië. De geredde dieren krijgen daar medische zorg. Veel huisdieren hebben snijwonden, kneuzingen of infecties, maar zijn vooral in shock.

"Het is belangrijk om de getraumatiseerde huisdieren weer zo snel mogelijk terug te krijgen bij hun baasjes of een nieuw liefdevol huis te vinden. Dieren die geliefd waren zijn opmerkelijk veerkrachtig. Zij herstellen zich snel als ze weer worden herenigd met hun baasje", zegt Parascandola.

Dan zijn er nog de straatdieren: de katten en honden die op straat zwerven en door diervriendelijke Turken worden voorzien van eten en drinken. "Zij passen zich snel aan en zijn al gewend aan de nieuwe situatie. Vannacht hadden we nog een flinke beving van net onder magnitude 5. De straathonden reageerden niet, een enkeling tilde slechts zijn kop op."