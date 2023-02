40.000 Syriërs uit Turks aardbevingsgebied alweer terug naar thuisland

Zo'n 40.000 Syriërs hebben het Turkse aardbevingsgebied verruild voor hun thuisland. Dat zeggen functionarissen in Turkije en in het door rebellen bezette noordwesten van Syrië. De Syriërs zijn teruggekeerd om poolshoogte te nemen bij familie of om tijdelijk bij hen te logeren.

Syriërs mogen tot zes maanden in het noordwesten van Syrië verblijven zonder dat hun terugkeer naar Turkije onmogelijk wordt gemaakt. Dat hebben de Turkse autoriteiten besloten in de nasleep van de zware aardbevingen van begin deze maand.

Steeds meer Syriërs maken gebruik van deze mogelijkheid. Door de bevingen zijn in Turkije bijna twee miljoen mensen dakloos geworden.

Syrische vluchtelingen die in Turkije een tijdelijke verblijfsstatus hebben, konden sinds vorig jaar april niet meer op en neer reizen naar Syrië. Ankara had die maatregel ingevoerd om de terugkeer van Syriërs naar hun eigen land te bevorderen.

In Turkije wonen zo'n 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Het antivluchtelingensentiment in het land neemt steeds meer toe.