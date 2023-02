Dodental aardbevingen Turkije en Syrië komt uit boven de 50.000

Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië begin februari is opgelopen tot boven de 50.000. De Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD meldt vrijdag dat in Turkije tot nu toe 44.218 doden zijn gevallen.

In Syrië hebben zeker 5900 mensen het niet overleefd. Het dodental loopt in beide landen naar verwachting nog verder op.

De eerste twee weken na de aardbevingen nam het aantal doden in hoog tempo toe, maar de laatste dagen stijgt het dodental iets minder hard. Toch worden er nog veel mensen vermist die waarschijnlijk onder het puin liggen. Hoeveel vermisten er nog zijn is niet bekend.

Naast de doden en vermisten zijn er ook tienduizenden gewonden en ontheemden in het getroffen gebied. Er wordt niet meer gezocht naar overlevenden, maar hulpverleners zijn actief in de regio's om slachtoffers te helpen met basisbehoeften als onderdak, voedsel en psychische hulp. Meer dan een half miljoen mensen zijn uit het rampgebied geëvacueerd.