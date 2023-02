Dit weten we over nieuwe bevingen in Turkije en Syrië: veel gewonden en ingestorte gebouwen

Het rampgebied in Turkije en Syrië is maandag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Volgens de Turkse nooddienst had de beving een kracht van 6.4. Turkse media spreken daarnaast van nóg een schok, van 5.8. Dit is wat we op dit moment weten over de nieuwe schokken.

Het zuiden van Turkije is maandag getroffen door een nieuwe beving.

Er zijn zeker drie mensen om het leven gekomen, er zijn weer honderden mensen gewond geraakt. Definitieve cijfers zijn er nog niet, de schattingen lopen uiteen.

De aardbeving met een kracht van 6.4 was in de al zwaar getroffen provincie Hatay. In meerdere steden wordt gemeld dat er opnieuw gebouwen en bruggen zijn ingestort. Het vliegveld van Hatay is gesloten en bij Iskenderun worden al nieuwe veldhospitalen opgezet.

Veel mensen hadden al geen huis meer door de enorme schade van twee weken geleden, maar nu heeft de burgemeester van Samandag gevraagd om nog veel meer tenten om iedereen van onderdak te kunnen voorzien. Artsen zonder Grenzen helpt met het verzorgen van gewonden in Syrië.

Foto: Reuters

Het epicentrum lijkt zuidelijker te liggen.

Ooggetuigen in de zuidelijke Turkse provincie Hatay zeggen tegen regionale media dat de naschokken van maandagavond krachtiger aanvoelden dan die begin deze maand. Dat terwijl de zwaarste naschok een kracht van 6.4 had, terwijl op 6 februari bevingen met een kracht van 7.8 en 7.5 werden gemeten.

Het epicentrum van de zware naschok maandagavond lag veel zuidelijker dan die begin deze maand, wat kan verklaren waarom het in delen van de provincie Hatay als een grotere schok voelde. "Ik voelde hoe de grond onder mijn voeten werd weggetrokken", vertelde ooggetuige Mehmet Ali Gumus vanuit Samandag, een kustplaats vlak bij het epicentrum, aan The New York Times.

0:36 Afspelen knop Paniek op Turks vliegveld na nieuwe aardbeving in rampgebied

De elektriciteit is uitgevallen, er zijn reddingsacties gestart.

Ibrahim Guzel, de burgemeester van Defne, een district tussen Samandag en Antakya waar het epicentrum van de zware naschok was, zei tegen omroep NTV dat er geen elektriciteit is. "Mensen schreeuwen voor hun leven", zei Guzel, die bevestigde dat er opnieuw mensen vastzitten onder het puin. Een AFP-verslaggever spreekt van "paniekerige" taferelen in Antakya, een stad met zo'n 200.000 inwoners.

Na de bevingen maandagavond zijn volgens persbureau Anadolu in Hatay op drie plekken nieuwe zoek- en reddingsoperaties begonnen. Tot nu toe zijn drie doden en honderden gewonden gemeld als gevolg van de laatste naschokken, in zowel Turkije als Syrië.

De autoriteiten waarschuwen mensen uit gebouwen te blijven.

De Turkse autoriteiten waarschuwen mensen uit de buurt te blijven van beschadigde gebouwen die mogelijk alsnog in kunnen storten. De Turkse vicepresident Fuat Oktay roept burgers op beschadigde gebouwen niet te betreden, ook niet om even kort spullen op te halen.

De angst is dat door de bevingen van maandag nog meer mensen hun huis zijn verloren. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn door de zware bevingen van twee weken geleden al meer dan 1,68 miljoen mensen dakloos geworden.

Rampendienst AFAD zou minstens 42 meldingen hebben ontvangen van verwoeste gebouwen. Reddingswerkers zijn uitgerukt. Sinds de aardbevingen van twee weken geleden zijn er meer dan zesduizend naschokken gemeten, meldt de BBC, daarbij benadrukkend dat geen enkele zo krachtig was als de beving maandagavond.

Het Nederlandse reddingsteam USAR kan geen hulp bieden.

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is "geraakt" door de nieuwe aardbeving. Maar het team is op dit moment niet in staat opnieuw hulp te bieden.

"Wij zijn voorlopig niet inzetbaar, vanwege materieel dat is achtergelaten en nog onderweg is. Onze gedachten zijn bij iedereen in het gebied", twitterde het Urban Search and Rescue Team.

USAR redde tijdens de werkzaamheden in Turkije twaalf mensen en een hond uit het puin. Het team keerde donderdag terug op vliegbasis Eindhoven.

0:43 Afspelen knop Gebouw stort in tijdens nieuwe aardbeving in Turkije

De bevingen van begin februari richtten al enorme schade aan.

In de afgelopen weken waren 181.000 reddingswerkers in het rampgebied actief. 100.000 mensen zijn van onder het puin vandaan gehaald. In Turkije kwamen volgens de laatste cijfers ten minste 41.156 mensen om en raakten er 105.505 gewond. In Syrië vonden minstens 5.840 mensen de dood door de aardbevingen.

De Turkse ondernemersvereniging Turkonfed zegt dat er voor bijna 80 miljard euro schade is aangericht, zo'n 10 procent van de omvang van de Turkse economie. Ingestorte woningen zouden voor een schadepost van zo'n 65,5 miljard euro zorgen. Volgens hulpverleners zijn zeker 105.000 gebouwen ingestort.

Turkije wordt vaker opgeschrikt door zware bevingen. Dat komt doordat het land op drie aardplaatverbindingen ligt. Geen enkel deel van het land lijkt veilig. De bevingen van twee weken geleden, met een kracht van 7.8 en 7.5, waren uitzonderlijk zwaar. Sinds 1999 zijn er niet zulke zware aardbevingen in het gebied geweest.