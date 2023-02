Wéér een aardbeving in Turkije en Syrië: waardoor zo snel na elkaar?

Het rampgebied in Turkije en Syrië is voor de derde keer in twee weken getroffen door een aardbeving. Is dat toeval? Nee, het is "een logisch gevolg van de veranderende spanningen onder de grond". Dat zegt Douwe van Hinsbergen, hoogleraar Mondiale Tektoniek en Paleogeografie aan de Universiteit Utrecht, tegen NU.nl.

De aardbeving van maandagavond op de Turks-Syrische grens had een kracht van 6.4. Van Hinsbergen spreekt van een naschok, al is er niet een heel duidelijk onderscheid tussen die twee. Het is namelijk "vrij normaal dat aardbevingen elkaar opvolgen".

Kort samengevat: de eerste aardbeving heeft de tweede veroorzaakt en zo is ook de derde tot stand gekomen. Turkije ligt namelijk op verschillende zogenoemde tektonische platen. Dat zijn stukken van de aardkorst: de buitenste laag van de vaste aarde. De platen kunnen op elkaar botsen, onder elkaar door schuiven, langs elkaar schuren of uit elkaar drijven.

Zo staat een lange plaatgrens onder enorme spanning. Bij een aardbeving verschuift het zwakste deel. Maar daardoor komen andere delen onder hoge spanning te staan. Zo volgen aardbevingen elkaar op. "Er kunnen hierna dus ook nog bevingen komen. Dat weten we niet."

Deze aardbeving is een stuk lichter dan de eerste beving. "Die eerste had een kracht van 7.8. Dat is zo'n twintig keer zwaarder dan een beving van 6.4", legt Van Hinsbergen uit.

Maar nog steeds moeten we deze beving niet onderschatten. "Hij is nog steeds tien keer zo zwaar als de zwaarste beving die we in Nederland hebben gekend", vergelijkt hij. In het rampgebied zijn al heel veel gebouwen ingestort of zwaar beschadigd. Die kunnen nu ook nog instorten.

Ook na deze nieuwe beving is er nieuwe schade aan gebouwen in Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay. Meerdere mensen liggen onder het puin. Het epicentrum van de nieuwe beving lag 14 kilometer ten zuidwesten van Antakya, op zo'n 10 kilometer diepte. Getuigen zeggen dat de trillingen te voelen waren in Syrië, Egypte en Libanon.

Hatay is een van de zwaarst getroffen provincies van de eerdere aardbevingen. Zondag staakte Turkije de reddingswerkzaamheden in alle provincies, behalve in Hatay en Kahramanmaras.

Het grensgebied werd twee weken geleden ook getroffen door twee zware aardbevingen op dezelfde dag: met een magnitude van 7.8 en 7.7. Daarbij kwamen zeker 46.000 mensen om het leven en veranderden duizenden gebouwen in puin.

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn door de zware bevingen van twee weken geleden meer dan 1,68 miljoen mensen dakloos geworden. Dat kunnen er nu dus nog meer worden.