Nieuwe forse aardbeving in rampgebied Turkije en Syrië

Het rampgebied nabij het Turks-Syrische grensgebied is maandag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Volgens het Europees seismologisch centrum (EMSC) had de beving een kracht van 6.3. Turkse media spreken ook over ten minste één forse naschok. Getuigen zeggen dat er nieuwe schade is aan gebouwen in Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay.

Volgens de eerste berichten is de beving onder meer gevoeld in Syrië, Turkije, Egypte en Libanon. Het epicentrum van de beving lag 14 kilometer ten zuidwesten van Antakya, op zo'n 10 kilometer diepte.

Turkse media spreken ook over een forse naschok met een magnitude van 5.8. "De grond gleed weg van onder onze voeten. In het tentenkamp waren veel mensen aan het koken en de beving leidde tot veel angst", citeert de Turkse tak van CNN een verslaggever in Hatay. Daarna zijn nog zeker tien kleinere naschokken gemeten.

Hatay is een van de zwaarst getroffen provincies van de eerdere aardbevingen. Zondag staakte Turkije de reddingswerkzaamheden in alle provincies, behalve in Hatay en Kahramanmaras. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn door de zware bevingen van twee weken geleden meer dan 1,68 miljoen mensen dakloos geworden.

De nieuwe beving is in zeker vier landen gevoeld Foto: AFP

Bevingen van begin februari richtten al voor miljarden schade aan

De Turkse ondernemersvereniging Turkonfed zegt dat er voor bijna 80 miljard euro schade is aangericht, zo'n 10 procent van de omvang van de Turkse economie. Ingestorte woningen zouden een schadepost van zo'n 65,5 miljard euro vertegenwoordigen. Volgens hulpverleners zijn zeker 105.000 gebouwen ingestort.

In de afgelopen weken waren 181.000 mensen in het rampgebied actief. Honderdduizend mensen zijn van onder het puin vandaan gehaald. In Turkije kwamen volgens de laatste cijfers ten minste 41.156 mensen om en raakten er 105.505 gewond. In Syrië vonden minstens 5.840 mensen de dood door de aardbevingen.

Turkije wordt vaker opgeschrikt door zware bevingen. Dat komt doordat het land op drie aardplaatverbindingen ligt. Geen enkel deel van het land lijkt veilig. De bevingen van twee weken geleden, met een kracht van 7.8 en 7.5 waren uitzonderlijk zwaar. Sinds 1999 zijn er niet zulke zware aardbevingen in het gebied geweest.