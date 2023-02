Meer dan 6.000 naschokken na aardbevingen in Turkije en er komen meer aan

Delen via E-mail

De directeur van de Turkse rampendienst AFAD waarschuwt voor meer naschokken. Sinds de twee zware aardbevingen in de Turkse provincie Kahramanmaras van 6 februari zijn volgens AFAD 6.040 naschokken gemeten.

"Er was ook een beving met magnitude 6.6", vertelde AFAD-directeur Orhan Tatar zondag op een persconferentie in de zwaar getroffen provincie Kahramanmaras.

Tatar waarschuwde voor nog meer naschokken. "Vooral na aardbevingen van deze magnitude zijn er voor langere tijd naschokken. Sommige naschokken zullen een magnitude van 5 of hoger hebben", zei hij, doelend op de twee zware bevingen van 6 februari.

Tatar vertelde dat elke drie tot vier minuten een nieuwe naschok wordt gemeten. Bora Tezel, honorair consul voor Nederland in de Turkse stad Gaziantep, zei enkele dagen na de aardbeving dat de grond in de regio elke twee minuten beeft.

Naschokken zorgen ervoor dat mensen hun huizen niet durven betreden. Ze slapen liever in een auto, omdat dat veiliger is. De naschokken leiden tot extra stress onder de slachtoffers. "Onze bevolking maakt zich zorgen", benadrukte Tatar.

Als gevolg van de aardbevingen is de aardkorst volgens AFAD 7,30 meter opgeschoven. Normaal gesproken verschuiven de platen slechts enkele centimeters per jaar. Dat zorgt voor grote spanningen in de aardkorst. En deze spanningen kunnen een plotselinge verschuiving - een aardbeving - veroorzaken.