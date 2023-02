Terwijl veel Nederlandse reddingswerkers nog moeten bijkomen van hun werk in het Turkse rampgebied, barsten de zoekhonden alweer van de energie. Dat laten de de drie reddingshondenteams weten aan NU.nl. "Ik denk dat hun baasjes vermoeider zijn."

"Power, de meest ervaren zoekhond, stond vanochtend alweer te stuiteren", zegt Van Neerbos. Zij is oprichter van Stichting Signi zoekhonden en het baasje van vier van de vijf reddingshonden die met haar mee naar Turkije waren.

Een tikje moe is Van Neerbos wel, in tegenstelling tot haar honden. "Power is nu negen jaar en heeft het meeste moeten doen." De kunst is om zorgvuldig te kiezen welke hond een reddingshond wordt. "Dan is de veerkracht enorm. Ik denk dat de baasjes vermoeider zijn."

Zondagmiddag, nog geen 24 uur na aankomst in Nederland, stonden de honden alweer in het oefenpuin te wroeten. "Ze moeten elke dag trainen. Zodat ze echt focussen op het zoeken van mensen, en niet te veel andere dingen leuk gaan vinden."

Dag in, dag uit nemen de trainers ze mee naar leegstaande gebouwen, schuurtjes, het bos of het water. Of naar een pand dat wordt gesloopt, wat aannemers beschikbaar hebben gesteld voor hondenteams om te oefenen. Of plekken waar bouwpuin wordt verzameld. Ter plaatse verstoppen de Signi-trainers levende mensen in het puin, of de geur van overledenen. En dan is het voor de honden een kwestie van simpelweg zoeken, net als in het echt.

Het Signi-reddingsteam op Schiphol. Van Neerbos is de tweede van rechts. Foto: ANP

Politiehonden weer aan de bak

Ook de honden van het USAR-reddingsteam zijn er weer klaar voor. Dat zijn in het dagelijks leven politiehonden. Ze vormen 24 uur per dag een team met hun baasjes, die ook bij de politie werken. Dus als de baas maandag weer staat ingeroosterd, moeten de honden zelf ook gewoon weer aan de bak.

Hondengeleider Stèphan Petersen van het USAR-team: "Dat de temperatuur in Turkije min of meer hetzelfde als in Nederland was, werkte in ons voordeel. Als we naar een subtropisch klimaat hadden gemoeten, zoals na de aardbeving op Haïti, hadden de honden echt wel even moeten schakelen."

Het is inderdaad de kunst om de allerbeste honden te selecteren voor het reddingswerk, beaamt hij. "Wij hebben de luxe uit een heel grote pool politiehonden te kunnen kiezen."

Het zijn van nature sterke honden met een enorme 'buitdrift', die intrinsiek gemotiveerd zijn om te zoeken. Die willen zoeken om te vinden, voor het spel. En dus niet voor het hondenkoekje na afloop, zoals bij 'Max de teckel van de overburen' vaak het geval is. Sterker nog: de honden van de Nederlandse reddingsploegen worden überhaupt niet beloond met eten. Ongeacht hoeveel mensen ze in het puin hebben gevonden.

Door hun 'politiebaan' blijven de USAR-honden topfit zonder al te vaak puintraining te hoeven doen. Dat neemt niet weg dat het werk in Turkije voor de honden zwaar was, zagen hun baasjes, die hun dieren continu monitoren. "Op zo veel uur zoeken in de puinhopen kun je in Nederland niet trainen."

Maar Petersen vergelijkt 'zijn' veertien reddingshonden met atleten op olympisch niveau: die moeten ook altijd fit zijn. Ze mogen moe zijn, maar moeten wel snel kunnen herstellen. "Na zo'n inzet als in Turkije herstellen ze sneller van bepaalde inspanningen dan een hond die normaal gesproken op de bank zit."

0:34 Afspelen knop Het USAR-team laadt de honden uit op hun basiskamp

USAR-reddingshond Rossi tijdens een training met zijn teamgenoot. Rossi speelde een cruciale rol in het vinden van de achtjarige Ibrahim. Dankzij Rossi kon de plek van het jongetje onder het puin worden bepaald, waarna hij kon worden gered. Foto: USAR

Sommige honden naar de fysio

En dan was er nog een derde team in Turkije. De honden van samenwerkende reddingshondenorganisaties SRO zijn zaterdagavond teruggekomen, maar moeten mogelijk zondag alweer aan de slag voor een vermissing. Mocht dat niet nodig zijn, dan gunt hondengeleider John van Norden dat ze "de komende twee, drie dagen lekker veel kunnen bijslapen". Zelf is hij namelijk ook best moe.

"Normaal gesproken zijn het gewoon huisdieren in een gezin, waarin ze veel kunnen slapen. En nu ineens moesten ze het vliegtuig in en met een roedel van 18 honden en 28 mensen op pad. We werkten in zesurige shifts. De honden konden dan wel uitrusten, maar ze bleven toch alert."

En natuurlijk staat geen enkele hond dagelijks in het puin. Mochten enkele honden wat stram zijn, dan kunnen ze bovendien "naar de fysio", want net als hun baasjes kunnen ook honden last van spierpijn hebben.

Misschien wel het grootste verschil met hun baasjes: mentaal hebben reddingshonden geen enkele hersteltijd nodig. Van Norden: "Een hond kijkt alleen naar het hier en nu, niet naar het verleden. Wij zagen de ellende. Je komt op plekken waar nog geen hulpdienst geweest. Waar een vader met de buurman met blote handen zijn gezin uit het puin probeerden te halen. Vreselijk. Maar voor die honden is het gewoon een spel. Een spel om heel erg goed te zoeken."