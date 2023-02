Kind (12) dat bijna 300 uur na aardbeving werd gered is alsnog overleden

Het twaalfjarige kind dat zaterdag na twaalf dagen levend onder het puin vandaan werd gehaald in de Turkse regio Hatay is alsnog overleden. Er werden tegelijkertijd ook twee volwassenen gered. Een van hen, een vrouw, is bij bewustzijn. De drie zaten al vast sinds de aardbevingen van vorige week maandag.

Ze zijn volgens het staatspersbureau Anadolu bevrijd uit een ingestort gebouw in Antakya. Op televisiebeelden was te zien dat de drie door reddingswerkers naar ambulances werden gebracht. Anadolu zegt dat een veertigjarige vrouw bij bewustzijn is. Over de toestand van de ander, een man, is niets bekend.

Er wordt nog maar op minder dan tweehonderd plekken naar overlevenden gezocht. De kans dat er nog meer mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald, wordt steeds kleiner. Twee dagen eerder werd nog een twaalfjarige jongen levend gevonden, ook in de provincie Hatay.

In Syrië en Turkije zijn inmiddels zeker 45.000 mensen overleden als gevolg van de aardbeving. Turkije heeft bijna 40.000 doden geteld. In Syrië staat het aantal dodelijke slachtoffers al een paar dagen op 5.800.