Meer dan 80.000 gebouwen in Turkije ingestort of beschadigd door aardbevingen

In Turkije zijn als gevolg van de aardbevingen vorige week ruim 82.000 gebouwen ingestort of ernstig beschadigd. Dat maakte de Turkse binnenlandminister Süleyman Soylu vrijdag bekend. Ook zei hij dat tot nu toe 39.672 mensen in Turkije zijn omgekomen door de aardbevingen.

Vanwege de grote omvang van de verwoestingen in het land worden aardbevingsslachtoffers ook in andere delen van Turkije opgevangen. Het dodental van Turkije komt samen met dat van Syrië nu boven de 45.000 uit. Daar moet wel bij worden vermeld dat uit Syrië al een aantal dagen geen nieuwe cijfers zijn gekomen. Het dodental staat daar op meer dan 5.800.

Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans dat zij levend worden gevonden is zeer klein. In de afgelopen dagen zijn nog wel mensen gered. Zo werd vrijdag in de Turkse provincie Hatay een 45-jarige man 278 uur na de eerste aardbeving onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er op dit moment nog worden vermist.

Bij de zware aardbeving die Turkije trof in 1999 stortten 112.000 huizen in en raakten bijna 400.000 huizen zwaar beschadigd.

"De afgelopen twintig jaar zijn er tal van maatregelen genomen om een herhaling van die situatie te voorkomen. Maar doordat er evenveel fouten zijn gemaakt zijn we per saldo niks opgeschoten", zei Orhan Sarialtun van de Unie van Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten (TMMOB) daar eerder over tegen NU.nl.