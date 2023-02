Bijna elf dagen na aardbevingen nog mensen levend onder puin vandaan gehaald

Delen via E-mail

Turkse reddingswerkers hebben in het aardbevingsgebied een twaalfjarige jongen levend onder het puin vandaan gehaald die daar al 260 uur zat. Een 42-jarige vrouw is ook onder het puin vandaan gehaald. Dat gebeurde 257 uur na de eerste aardbeving.

De redding van de twaalfjarige jongen vond plaats in de provincie Hatay, die zwaar getroffen is door de aardbevingen. De 42-jarige vrouw werd gered in de provincie Kahramanmaras, meldt persbureau Anadolu.