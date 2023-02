Baby die aardbeving overleefde naar veilige locatie uit vrees voor adoptiefraude

Het pasgeboren kind dat levend onder het puin vandaan werd gehaald in Syrië is verplaatst naar een veilige omgeving. Het ziekenhuis waar ze was opgenomen, vreest volgens bronnen van BBC News voor adoptiefraude.

Het meisje, Aya, zat nog met de navelstreng vast aan haar moeder toen ze werd gevonden door reddingswerkers. Haar moeder, vader, broers en zussen overleefden de ramp niet.

De baby was onderkoeld en ademde amper, maar knapte in het ziekenhuis al snel op. Het ziekenhuis kreeg duizenden brieven van mensen die het meisje wilden adopteren.

Het ziekenhuis maakte zich zorgen over die verzoeken, omdat adoptiefraude op de loer ligt. Maandag werd een mogelijke ontvoering verijdeld in het ziekenhuis. Een verpleegkundige en twee gewapende mannen zouden daarbij iemand geslagen hebben.

De directeur ontkende later dat het om een ontvoeringspoging ging. Toch is het meisje overgebracht naar een "veilige locatie". Daar kan ze verder herstellen, totdat duidelijk is wat er precies met haar zal gebeuren.

Adoptie is waarschijnlijk niet meer nodig, want inmiddels heeft een oudoom van het meisje zich gemeld, schrijft The Guardian. Hij zal de zorg voor Aya overnemen zodra ze uit het ziekenhuis ontslagen is. Omdat zijn huis ook is verwoest door de aardbeving, leeft hij momenteel met zijn familie in een tent.