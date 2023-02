Nederlands team haalt negen dagen na bevingen vier mensen levend onder puin vandaan

Delen via E-mail

Een Nederlands team heeft dinsdagavond negen dagen na de aardbevingen in Turkije drie mannen en een kind levend onder het puin vandaan gehaald. Dat meldt het Nederlandse reddingshondenteam RHWW woensdag.

De vier werden gered in de Turkse stad Antakya in de regio Hatay. Dit gebied werd zwaar getroffen door de aardbevingen. Onder de overlevenden zijn een vader en zoon, meldt RHWW.

Het bericht is bevestigd door de SAR, het wereldwijde reddingssysteem van de Verenigde Naties. Het RHWW werkt met 28 hulpverleners en negen honden dag en nacht door in shifts van zes uur. Volgens een woordvoerder werd er dinsdagavond druk gezocht, maar verloopt de zoekactie woensdag relatief rustig.

De kans is zeer klein dat er zo lang na de bevingen nog overlevenden worden gered. Daarom lopen de meeste reddingsacties in het aardbevingsgebied inmiddels op hun einde. Het Nederlandse reddingsteam USAR is bijvoorbeeld alweer terug naar huis.