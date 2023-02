Nederlands team haalt 9 dagen na bevingen 4 overlevenden onder puin vandaan

Een Nederlands team heeft dinsdagavond, negen dagen na de aardbevingen in Turkije, drie mannen en een kind levend onder het puin vandaan gehaald. Onder de overlevenden zijn een vader en zoon.

De vier werden gered in de Turkse stad Antakya in de regio Hatay, meldt het Nederlandse reddingshondenteam RHWW. Dat gebied werd zwaar getroffen door de aardbevingen.

Het bericht is bevestigd door de SAR, het wereldwijde reddingssysteem van de Verenigde Naties. De RHWW werkt met 28 hulpverleners en negen honden dag en nacht door, in shifts van zes uur. De organisatie werkt samen met nog vijf andere Nederlandse reddingsteams, verzameld in de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO).

Volgens een woordvoerder werd er dinsdagavond druk gezocht, maar verloopt de zoekactie woensdag relatief rustig. De vier slachtoffers zouden sinds de aardbevingen van vorige week maandag onder het puin hebben gelegen.

De kans dat er zo lang na de bevingen nog overlevenden worden gered, is zeer klein. Daarom lopen de meeste reddingsacties in het aardbevingsgebied inmiddels op hun einde. Zo is een ander Nederlands reddingsteam, USAR, alweer terug naar huis.

Toch worden er nog steeds mensen gered. Afgelopen maandag haalde de RHWW in Hatay een dertienjarig meisje levend onder het puin vandaan na een aanwijzing van de honden. Woensdag werd een 42-jarige Turkse vrouw 222 uur na de bevingen gered in Kahramanmaras. Ook die stad ligt midden in het aardbevingsgebied.

