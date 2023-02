'Stop' op aantal BN'ers in belpanel Nederlandse actiedag voor Turkije

Zo veel bekende Nederlanders hebben zich aangemeld om aan de slag te gaan in het actiecentrum voor Giro555, dat er "een soort van stop" op is gekomen. Dat vertelde presentatrice Hila Noorzai, die verslag doet van de actiedag woensdag, dinsdagavond in de talkshow Jinek.

"Er hebben zich zoveel BN'ers aangemeld, op een gegeven moment kwam er een soort van stop op. Van jongens, we zitten gewoon vol", vertelde Noorzai. Meer dan 170 bekende Nederlanders, onder wie Irene Moors en Monica Geuze, gaan woensdag in Hilversum aan de slag in het actiecentrum voor Giro555.

Ze nemen in Beeld & Geluid telefoontjes aan in het belpanel of helpen mee op sociale media. Op de radio, televisie en in andere media wordt de hele dag verslag gedaan van de actie voor de getroffenen van de bevingen in Turkije en Syrië.