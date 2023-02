Dodental in Turkije door aardbevingen stijgt tot voorbij de 35.000

Het aantal slachtoffers van de catastrofale aardbevingen begin vorig week in het zuidoosten van Turkije en het aangrenzende deel van Syrië blijft maar stijgen. Inmiddels zijn alleen in Turkije al ruim 35.000 doden geteld.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan maakte de jongste tussenstand bekend: 35.418 overledenen. Opnieuw erkende hij problemen bij de reddingswerkzaamheden, maar de hulpverlening in het rampgebied zou van dag tot dag beter zijn geworden. Er liggen in Turkije nog 13208 mensen nog in ziekenhuis.

Het dodencijfer van Syrië is minder actueel, omdat de reddingswerkzaamheden daar minder snel op gang komen. Het aantal bevestigde doden in dat land is iets meer dan 3.500.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt de aardbevingen in Turkije en Syrië van vorige week de "ergste natuurramp in Europa in de laatste honderd jaar". De natuurramp heeft tot nu toe zeker 35.000 levens geëist.

"We zijn getuige van de ergste natuurramp in onze regio in een eeuw tijd en de precieze omvang staat nog steeds niet vast", zegt regionaal directeur Hans Kluge. Hoewel Syrië niet in Europa ligt, rekent de WHO een deel van het getroffen gebied in Turkije wel tot hun Europese werkveld.

Volgens Kluge hebben ongeveer 26 miljoen mensen hulp nodig. "De behoeften zijn enorm en worden met het uur groter." Vanwege de kou, gebrekkige hygiënische en sanitaire omstandigheden en verspreiding van besmettelijke ziekten groeien de zorgen over gezondheidsproblemen.

De WHO, een organisatie van de Verenigde Naties, heeft het getroffen gebied in Turkije bij Europa ingedeeld. De organisatie dringt erop aan ook te zorgen voor hulp tussen Turkije en Syrië en binnen Syrië zelf.