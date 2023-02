Dit gebeurt op radio en televisie om geld op te halen voor Giro555

Vandaag is de Nationale Actiedag voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook op radio en televisie worden de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum is het actiecentrum van Giro555. Wat wordt allemaal georganiseerd? NU.nl zet de acties op een rij.

Televisie

NPO, RTL en Talpa maken een gezamenlijk televisieprogramma, dat vanaf 20.35 uur alleen op NPO1 wordt uitgezonden. Chantal Janzen presenteert de speciale tv-show. Jeroen Pauw en Eva Jinek voeren in de studio gesprekken met gasten.

Tijdens de uitzending wordt regelmatig overgeschakeld naar het actiecentrum in Hilversum. Daar doen Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag van het verloop van de actie en interviewen zij bekende Nederlanders in het belpanel.

Thomas Erdbrink, Nicolette van Dam en Edson da Graça zijn enkelen van de tweehonderd bekende Nederlanders die in het belpanel zitten. Ook Daphne Bunskoek, Art Rooijakkers en Yeliz Çiçek nemen plaats in het actiecentrum, net als burgemeesters Jan van Zanen en Ahmed Aboutaleb.

Onder anderen Karsu (die door de aardbevingen meerdere familieleden verloor) en Frank Boeijen verzorgen optredens. Johnny de Mol maakte voor het programma de afgelopen dagen reportages van acties in Nederland.

Het eindresultaat van de actiedag is live te volgen bij zowel NPO, RTL als SBS6.

Radio

Ook op radiozenders wordt aandacht besteed aan Giro555. Dj's van verschillende radiozenders zitten in het belpanel in Beeld & Geluid. Ook worden speciale radiospots uitgezonden.

Radiozender FunX is de hele dag de nationale actiezender en geeft om 5.55 uur de aftrap van de inzamelingsactie.

Op het online en DAB+ radiostation NPO Sterren NL veilen verschillende Nederlandse artiesten spullen voor het goede doel. Zo kan er geboden worden op een Toppers-jasje van René Froger, een platina plaat van Mart Hoogkamer, een diner met Frans Bauer en Sieneke en kun je gaan varen met Wolter Kroes.

Radiostation KINK en poppodium Hedon organiseren in Zwolle een benefietavond. Blaudzun, Paceshifters, Orange Skyline en de Haagse band Wodan Boys zullen er optreden. De kaarten van 10 euro en duurder zijn verkrijgbaar via de website van Hedon.

Concerten

Het Amsterdamse cultuurdorp Westergas houdt woensdag in samenwerking met de stichting True Art Of Giving een benefietconcert. Onder andere Goldband, DI-RECT en Kris Kross Amsterdam betreden die avond het podium van het benefiet in de Gashouder.

Ook Frenna, Bilal Wahib, Sigourney K, Lakshmi, Iris Hond, Glen en Jaïr Faria, Raffie en Ammar Taher komen woensdag hier in actie voor de slachtoffers van de aardbevingen. Eva Cleven en Eric Corton presenteren de avond.

Het concert begint om 19.30 uur en een kaartje voor het concert kost 27,50 euro.

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) gaat woensdag ook optreden. Zij geven een show in TivoliVredenburg in Utrecht om geld op te halen voor Giro555. De groep voert in de poptempel de voorstelling Napolitana op. Het NBE geeft daarna nog een concert in de foyer, "waarbij grootschalig aandacht wordt gevraagd voor de ramp en de inzamelactie", aldus Giro555.