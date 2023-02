Reddingsacties in Turkije en Syrië lopen week na aardbevingen bijna ten einde

Een week na de verwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije neemt de kans steeds verder af dat er nog overlevenden onder het puin worden gevonden. Terwijl meerdere zoekteams al zijn vertrokken, zien ook de Verenigde Naties de reddingswerkzaamheden ten einde lopen.

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths zei maandag dat de reddingsfase van de hulptroepen op zijn einde loopt. Nu de kans op het vinden van overlevenden flink is afgenomen, richten de noodhulporganisaties zich meer op het bieden van noodhulp, zoals onderdak, voedsel en psychologische hulp.

Tegelijkertijd komt de hulp voor het door rebellen bezette deel van Syrië ook op gang. Zo zijn vorige week in totaal 52 vrachtwagens met hulp van de VN vanuit Turkije naar Syrië gegaan. De VN zegt dat er met name behoefte is aan machines die het puin kunnen verwijderen, aan medische hulp en aan onderdak.

De hulpverlening daar is moeilijk doordat het gebied wordt gecontroleerd door meerdere rebellengroepen. Bovendien beschouwt de Syrische regering de levering van hulp via haar grens met het rampgebied zonder haar goedkeuring als een schending van haar soevereiniteit.

Dodental gestegen naar ruim 35.000

In Turkije zijn zeker 31.643 mensen om het leven gekomen. In Syrië blijft het officiële dodental al ruim twee dagen op zo'n 3.500 staan. De VN zegt dat alleen al in de door rebellen bezette gebieden 4.300 mensen zijn gestorven. Nog vele duizenden mensen raakten gewond.

In het rampgebied worden nog sporadisch overlevenden aangetroffen. Maandag werden nog acht mensen uit het puin gehaald. Een van hen, een dertienjarige jongen, had 182 uur vastgezeten onder het puin in het Turkse Hatay. Eerder op de dag werd al een vierjarig meisje na 176 uur uit haar benarde positie bevrijd. De kans neemt steeds verder af dat er nu nog overlevenden worden gevonden.

Bijna 400.000 mensen zijn uit het rampgebied in Zuidoost-Turkije geëvacueerd. De regering laat weten dat er zo'n 1,2 miljoen mensen in de noodopvang verblijven. Zij zitten in tenten en wooncontainers.