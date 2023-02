Een week na zware aardbevingen in Turkije en Syrië worden nog mensen gered

178 uur na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië is een vierjarig meisje in de Turkse stad Adiyaman levend onder het puin van een ingestort pand vandaan gehaald. Precies een week na de aardbevingen treffen reddingswerkers nog altijd overlevenden aan.

Volgens lokale media heet het geredde meisje Miray. In dezelfde stad werd de zestigjarige Erengül Önder na 166 uur bevrijd. En een uur eerder werd Naime Sakar er gered uit het puin van haar ingestorte woning.

Adiyaman is zwaar beschadigd door de eerste en zwaarste beving die 178 uur geleden heeft plaatsgevonden. De stad en provincie liggen ten noordoosten van het epicentrum.

Ook op andere plekken worden nog steeds mensen gered. Sibel Kaya zat 170 uur vast onder het puin van een ingestort appartement in Gaziantep, maar overleefde dat. Bij die stad lag het epicentrum van de eerste en zwaarste beving van precies een week geleden.

In het zwaar getroffen Hatay is volgens Milliyet iemand na 176 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Over de identiteit van die persoon is nog niets bekendgemaakt.

Naime Sakar werd na 165 uur gered uit het puin van haar ingestorte woning in Adiyaman. Foto: ANP

Reddingen worden steeds zeldzamer

Hoewel er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald, worden de reddingen steeds zeldzamer. Zonder drinken kunnen mensen niet veel langer dan drie tot vier dagen overleven.

Gezondheidsorganisatie WHO meldde zondagavond dat in Turkije en Syrië inmiddels ruim 35.000 dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. De Turkse autoriteiten laten weten dat in Turkije zeker 29.605 mensen bij de bevingen zijn omgekomen.

Volgens de WHO zijn er in Syrië veel meer dodelijke slachtoffers dan eerder is gemeld. In het noordwesten, waar rebellen grote stukken grond in handen hebben, zijn zeker 4.500 mensen bij de bevingen om het leven gekomen. In de regio's die in handen zijn van de regering gaat het om ongeveer veertienhonderd doden.